Ранее теннисистки дважды встречались дважды в оба раза осенью прошлого года. Сперва Анастасия сенсационно выбила Мугурусу из US Open, но три недели спустя в Токио взяла реванш.
Игра началась для Севастовой успешно: она взяла свою подачу и следом оформила под ноль брейк — 2:0. Такой дебют не сильно озадачил опытную испанку, которая тут же сделала обратный брейк, а эйсом сравняла счет на своей подаче.
Мугуруса берет еще три гейма, но в восьмом не реализует сетбол, проигрывает в конце-концов очко на своей подаче и упускает возможность досрочно завершить партию в свою пользу. А девятый гейм Севастова оканчивает эйсом и сокращает отставание до минимума (4:5).
Однако в десятом испанская теннисистка практически не оставила вариантов Анастасии и со второй попытки оформила здесь победу — 6:4.
Дебют второй партии Гарбинье провела уже уверенно, начав с брейка, а потом взяла под ноль очко на своей подаче.
В третьем гейме латвийская теннисистка вела 40-15, но довести его до победы не сумела. Только при 0:4 ей удалось размочить счет, но испанка уверенно контролировала ситуацию на корте и довела матч до победы — 6:2.
Таким образом, Анастасия Севастова завершила выступление в Мельбурне в одиночном разряде, заработав 130 рейтинговых очков и $97,5 тысяч. Завтра ей предстоит сыграть еще матч в парном разряде AusOpen, где она выступает с немкой Анникой Бек. Их соперницами в 1/16 финала будут француженки Каролин Гарсия и Кристина Младенович.
Australian Open-2017. 3-й круг:
Анастасия Севастова (Латвия) — Гарбинье Мугуруса (Испания) 4:6, 2:6
31 из 54 = 57% Попадание первой подачи 32 из 48 = 67%
17 из 31 = 55% Выигрыш первой подачи 23 из 32 = 72%
9 из 23 = 39% Выигрыш второй подачи 9 из 16 = 56%
3 Эйсы 5
0 Двойные ошибки 2
16 из 48 = 33% Очки, выигранные на приеме 28 из 54 = 52%
2 из 3 = 67% Реализация брейк-пойнтов 5 из 5 = 100%
42 Все выигранные очки 60
1 из 3 = 33% Выходы к сетке 6 из 9 = 67%
10 Активно выигранные очки 20
23 Невынужденные ошибки 22
176 Максимальная скорость подачи 174
161 Средняя скорость 1-й подачи 160
132 Средняя скорость 2-й подачи 134
Продолжительность — 1 час 3 минуты.
20 января. Мельбурн. "Мельбурн Парк Корт". Маргарет Корт Арена (покрытие — хард).