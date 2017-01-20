Ранее теннисистки дважды встречались дважды в оба раза осенью прошлого года. Сперва Анастасия сенсационно выбила Мугурусу из US Open, но три недели спустя в Токио взяла реванш.

Игра началась для Севастовой успешно: она взяла свою подачу и следом оформила под ноль брейк — 2:0. Такой дебют не сильно озадачил опытную испанку, которая тут же сделала обратный брейк, а эйсом сравняла счет на своей подаче.

Мугуруса берет еще три гейма, но в восьмом не реализует сетбол, проигрывает в конце-концов очко на своей подаче и упускает возможность досрочно завершить партию в свою пользу. А девятый гейм Севастова оканчивает эйсом и сокращает отставание до минимума (4:5).

Однако в десятом испанская теннисистка практически не оставила вариантов Анастасии и со второй попытки оформила здесь победу — 6:4.

Дебют второй партии Гарбинье провела уже уверенно, начав с брейка, а потом взяла под ноль очко на своей подаче.

В третьем гейме латвийская теннисистка вела 40-15, но довести его до победы не сумела. Только при 0:4 ей удалось размочить счет, но испанка уверенно контролировала ситуацию на корте и довела матч до победы — 6:2.

Таким образом, Анастасия Севастова завершила выступление в Мельбурне в одиночном разряде, заработав 130 рейтинговых очков и $97,5 тысяч. Завтра ей предстоит сыграть еще матч в парном разряде AusOpen, где она выступает с немкой Анникой Бек. Их соперницами в 1/16 финала будут француженки Каролин Гарсия и Кристина Младенович.

Australian Open-2017. 3-й круг:

Анастасия Севастова (Латвия) — Гарбинье Мугуруса (Испания) 4:6, 2:6

31 из 54 = 57% Попадание первой подачи 32 из 48 = 67%

17 из 31 = 55% Выигрыш первой подачи 23 из 32 = 72%

9 из 23 = 39% Выигрыш второй подачи 9 из 16 = 56%

3 Эйсы 5

0 Двойные ошибки 2

16 из 48 = 33% Очки, выигранные на приеме 28 из 54 = 52%

2 из 3 = 67% Реализация брейк-пойнтов 5 из 5 = 100%

42 Все выигранные очки 60

1 из 3 = 33% Выходы к сетке 6 из 9 = 67%

10 Активно выигранные очки 20

23 Невынужденные ошибки 22

176 Максимальная скорость подачи 174

161 Средняя скорость 1-й подачи 160

132 Средняя скорость 2-й подачи 134



Продолжительность — 1 час 3 минуты.

20 января. Мельбурн. "Мельбурн Парк Корт". Маргарет Корт Арена (покрытие — хард).