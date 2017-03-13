В последнем матче стартового тура первенства Латвии по футболу вчера в Риге встречались РФШ и юрмальский "Спартак". Новый сезон действующий чемпион страны начал с поражения.

Дебют игры у "Спартака" получился: уже на 15-й минуте Дмитрий Платонов открыл счет. Более того, в середине тайма белорусский легионер юрмалчан мог удвоить перевес, если бы не попал в перекладину.

В дебюте второго тайма РФШ было отыгрался, но судьи зафиксировали офсайд. Тем временем Платонов еще дважды оказывался на острие атаки "Спартака" и опять ворота хозяев поля выручала перекладина.

Не сказать, что футболисты РФШ не имели моментов, но в завершающей стадии действовали не лучшим образом. До тех пор, пока на поле не появился Роберт Улдрикис. Перешедший этой зимой из "Метты" 18-летний нападающий уже через пять минут после выхода на поле сравнял счет, а на последней минуте матча принес и победу своей новой команде, когда здорово освободился от опеки, развернулся и пробил низом в угол — 2:1.

Чемпионат Латвии-2017 (1-й тур):

РФШ — "Спартак" (Юрмала) 2:1 (0:1)

Голы: Улдрикис (78, 90) — Платонов (15)