С 28 по 30 июля в Вентспилсе проходил фестиваль уличной культуры и спорта Ghetto Games (GGFEST), в котором приняли участие 1200 спортсменов из разных стран и континентов.

В рамках фестиваля прошли такие соревнования, как Североевропейский чемпионат по стритбайк-фристайлу, BMX Dirt, соревнования по экстремальному катанию на роликовых коньках, Балтийский чемпионат по stend-up Гребле SUP. Помимо профессионалов из Латвии и Европы свое мастерство показали спортсмены из Эквадора и Бразилии.

В последний день фестиваля прошли турниры Ghetto Basket,Ghetto Footbal и Ghetto Floorball. В общей сложности призовой фонд составил 13200 евро.

На мероприятие собрались тысячи зрителей, среди которых были гости из других городов и стран. Все желающие могли бесплатно попробовать stend-up греблю, попрыгать на надувных горках и спрыгнуть с подъемника на большую подушку.

Автор фото: Ренарс Корис