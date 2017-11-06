В Инчукалнсе состоялся традиционный международный Открытый юношеский турнир по водному поло, посвященный памяти известного латвийского тренера Айварса Лапы.

В этом году в турнире было пять участников — литовские команды из Электреняя и Каунаса, белорусская команда из Минска, а Латвия была представления командами Инчукалнса и Риги.

В этот раз хозяева выступили успешно. Юные ватерполисты Инчукалнса добрались до финала, где соперничали с командой из Электреняя и уступили со счетом 7:12. В матче за третьн место команда Каунаса обыграла минчан со счетом 14:8.

За команду Инчукалнса выступали: Александр Терновский, Анна Сускле, Андис Парумс, Богдан Белоус, Борис Кононенко, Даниэлс Скурьятс, Екатерина Коновалова, Валерия Терновская и Вячеслав Терновский.

ФОТО — пресс-служба организаторов турнира.