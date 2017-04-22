Помимо того, что с первых минуты в воротах действовал Масальский, в отличие от вчерашней игры на лед не вышли опытные защитники Сотниекс и Кулда, а в нападении не сыграли Скворцов и Батня.

Французы бодро начали встречу и довольно быстро открыли счет (Николя Беш), повторив вчерашний сценарий первого периода. Начало второй трети и вовсе превратилось для Масальского в кошмар: в течение трех с небольшим минут в его воротах побывало еще три шайбы, а в середине матча Тедди Да Коста в большинстве довел перевес гостей до разгромного — 0:5.

Только после этого у латвийской команды начало что-то получаться. Ну и помогло двойное большинство, реализованное Рональдом Кениньшем. Через 49 секунд Рихард Букартс сделал счет 2:5 и с таким результатом соперники ушли на второй перерыв.

Едва стартовала заключительная 20-минутка, произошла символическая замена и Масальский покинул ворота, уступив место Ивару Пунненнову. Зрители еще не успели полностью отойти от такого эмоционального момента, а французы успели забросить шестую шайбу и "размочить" сменщика Эджы.

В середине периода в течение 74 секунд сборной Латвии удалось отыграть еще две шайбы (отличились Роберт Букартс и Андрис Джериньш), отставание сократилось до 4:6, но на больше хозяев льда сегодня не хватило.

Контрольный матч:

Латвия — Франция 4:6 (0:1, 2:4, 2:1)

Шайбы: 0:1 Беш (Трей, Клеро, 07:19). 0:2 Менье (Трей, 24:12). 0:3 Реш (Т.Да Коста, 26:15). 0:4 Риц (Беш, 27:26). 0:5 Т.Да Коста (Беш, Манавьян, 32:13-бол.). 1:5 Кениньш (Роб.Букартс, Дарзиньш, 35:01-бол.). 2:5 Рих.Букартс (Джериньш, Дарзиньш, 35:50). 2:6 Тессье (41:41). 3:6 Роб.Букартс (Индрашис, 47:18). 4:6 Джериньш (Дарзиньш, Фрейберг, 48:32).

Броски: 43 — 22.

Вратари: Масальский (с 41:09 — Пунненов) — Квемене

Штраф: 4 — 30.

22 апреля. Рига. "Арена Рига". 7 100 зрителей.