Перед самым началом игры на арене "Брюгглифельд" в Арау неожиданно пропал свет.

Die Stadionbeleuchtung ist ausgefallen — noch ist unklar, wann die Lichter wieder angehen… #fcz #fczuerich pic.twitter.com/UqLyFFbbKe — FC Zürich (@fc_zuerich) March 13, 2017

Было решено отложить начало игры на 25 минут, однако едва прозвучал стартовый свисток арбитра, как через 27 секунд освещение стадиона погасло снова.

После этого судейская бригада приняла решение увести команды с поля и отменить проведение матча.



Теперь Швейцарская футбольная лига должна принять решение — переигрывать матч или засчитать "Арау" (именно эта команда была хозяином поля) техническое поражение со счетом 0:3.

В настоящий момент "Цюрих" уверенно лидирует во втором по силе дивизионе национального чемпионата, набрав после 23 матчей 58 очков. От ближайшего преследователя "Ксамакса" команду Ванина отделяет 9 пунктов и у нее еще игра в запасе. Победитель турнира получает путевку в Суперлигу, где до прошлого сезона на протяжении семи лет Ванин защищал цвета "Сьона".