"Никс" вел в счете практически на протяжении всей игры. Во второй четверти нью-йоркская команда вела "+17", а в заключительной "+13". И тем не менее команда Джеффа Хорнасека умудрилась проиграть. Не в последнюю очередь и "благодаря" Кристапу Порзиньгису.

У финальной сирены оставалось 27.8 секунды и гостям даже требовалось не забивать, а умело сыграть тактически, чтобы сохранить победный счет (97:96). Хорнасек взял тайм-аут, выпустил Порзиньгиса на площадку и команда сыграла на латвийца, которому совершенно никто не мешал бросать. Кристап и бросил (даже раньше, чем это требовалось, поскольку команда вполне могла владеть мячом еще три секунды) из-за дуги, но даже не попал в само кольцо. Никак не ожидавшие такого подарка баскетболисты "Филадельфии" бросились вперед и Ти Джей Макконнел одновременно с финальной сиреной принес победу "Сиксерс" — 98:97.

Here it is. @TJMcConnell's winner.

Buckle up. pic.twitter.com/ZVFmD0r8gV— Philadelphia 76ers (@Sixers) January 12, 2017