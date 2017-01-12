"Никс" вел в счете практически на протяжении всей игры. Во второй четверти нью-йоркская команда вела "+17", а в заключительной "+13". И тем не менее команда Джеффа Хорнасека умудрилась проиграть. Не в последнюю очередь и "благодаря" Кристапу Порзиньгису.

У финальной сирены оставалось 27.8 секунды и гостям даже требовалось не забивать, а умело сыграть тактически, чтобы сохранить победный счет (97:96). Хорнасек взял тайм-аут, выпустил Порзиньгиса на площадку и команда сыграла на латвийца, которому совершенно никто не мешал бросать. Кристап и бросил (даже раньше, чем это требовалось, поскольку команда вполне могла владеть мячом еще три секунды) из-за дуги, но даже не попал в само кольцо. Никак не ожидавшие такого подарка баскетболисты "Филадельфии" бросились вперед и Ти Джей Макконнел одновременно с финальной сиреной принес победу "Сиксерс" — 98:97.

Самыми результативными игроками встречи стали игроки "Нью-Йорка" Кармело Энтони (28 очков) и Деррик Роуз (25). Кристап Порзиньгис вторую игру подряд набирает меньше десяти пунктов, на сей раз — 7 (реализован 1 из 6-ти дальних бросков и 2 из 4-х — со средней дистанции). На площадке латвийский форвард провел почти 27,5 минут и еще совершил три подбора, отдал 2 передачи и сделал по одному блок-шоту и перехвату.

"Никс" продолжает разочаровывать своих поклонников и с балансом 17 побед — 22 поражения занимает 11 место в Восточной конференции.

НБА-2016/17. Регулярный чемпионат

Филадельфия Сиксерс — Нью-Йорк Никс 98:97 (27:32, 20:20, 24:23, 27:22)

ФС: Эмбиид (21 + 14 подборов), Ильясова (16), Ковингтон (13), Ноэл (13 + 8 подборов), Хендерсон (12)…

НН: Энтони (28), Роуз (25), О’Куинн (10 + 15 подборов)…

11 января. Филадельфия. "Веллс Фарго-центр", 18 755 зрителей.