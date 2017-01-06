19-летняя теннисистка из Латвии дважды уже добиралась до финала турниров серии WTA в карьере — в 2005 году в Квебеке и в 2006-м — в Дохе. Окленд мог стать третьим, но не получилось. Хотя первый сет остался за Аленой. Правда, только с седьмой попытки она сумела реализовать сет-пойнт — 6:4.

Во второй партии Дэвис сумела отыграться — 4:6, а в решающем третьем сете сразу оформила брейк и захватила лидерство. При счете 0:3 Остапенко удалось с большим трудом удалось взять первое очко на своей подаче (счет трижды был "ровно"), однако следующий гейм Дэвис выиграла более чем уверенно, после чего, на исходе второго часа борьбы, последовал отказ латвийской теннисистки от продолжения матча. Алена пожаловалась, что у нее просто нет сил на третий сет.

Jelena Ostapenko retires after being down in the third set.@LaurenDavis93 is moving on to the @ASB_Classic Final! pic.twitter.com/uCkccrWlmC— WTA (@WTA) January 6, 2017

Таким образом, в финале турнира в Окленде сыграет 23-летняя Лорен Дэвис, которая сегодня трижды за матч подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. Остапенко ответила пятью эйами, целым десятком двойных ошибок и 4-мя брейка из 15-ти возможных.

В Окленде Алена Остапенко заработала 110 рейтинговых баллов и $11,3 тысячи. Сумма ее призовых за карьеру постепенно приближается к миллиону ($945,594).

ASB Classic-2017. 1/2 финала

Алена Остапенко (Латвия) — Лорен Дэвис (США) 6:4, 4:6, 1:4 (Rt).

46 из 76 = 61% Попадание первой подачи 61 из 94 = 65%

31 из 46 = 67% Выигрыш первой подачи 42 из 61 = 69%

8 из 30 = 27% Выигрыш второй подачи 13 из 33 = 39%

5 Эйсы 3

10 Двойные ошибки 6

39 из 94 = 41% Очки, выигранные на приеме 37 из 76 = 49%

4 из 15 = 27% Реализация брейк-пойнтов 5 из 10 = 50%

78 Все выигранные очки 92

Продолжительность -1 час 57 минут

6 января. Окленд. ASB Теннис Арена.Центральный корт (покрытие — хард).

1 сет



2 сет

