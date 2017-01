19-летняя теннисистка из Латвии дважды уже добиралась до финала турниров серии WTA в карьере — в 2005 году в Квебеке и в 2006-м — в Дохе. Окленд мог стать третьим, но не получилось. Хотя первый сет остался за Аленой. Правда, только с седьмой попытки она сумела реализовать сет-пойнт — 6:4.

Во второй партии Дэвис сумела отыграться — 4:6, а в решающем третьем сете сразу оформила брейк и захватила лидерство. При счете 0:3 Остапенко удалось с большим трудом удалось взять первое очко на своей подаче (счет трижды был "ровно"), однако следующий гейм Дэвис выиграла более чем уверенно, после чего, на исходе второго часа борьбы, последовал отказ латвийской теннисистки от продолжения матча. Алена пожаловалась, что у нее просто нет сил на третий сет.

Jelena Ostapenko retires after being down in the third set.@LaurenDavis93 is moving on to the @ASB_Classic Final! pic.twitter.com/uCkccrWlmC— WTA (@WTA) January 6, 2017