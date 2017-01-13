Фуркад выиграл уже девятый этап КМ из 12-ти, не допустив ни одного промаха, а на финише "привез" ближайшим конкурентам — австрийцу Джулиану Эберхарду и норвежцу Эмилю Хегле Свендсену — 18 и 40 секунд соответственно.

Лидер латвийской команды Андрей Расторгуев допустил на каждом огневом рубеже по одному промаху и с двумя штрафными кругами показал 22-м Следом за ним расположились лидеры российской сборной Антон Бабиков и Антон Шипулин, финишировавшие с одинаковым временем.

Илмар Брицис стрелял сегодня точно, но по времени прохождения трассы остался 44-м, что, тем не менее позволило ему квалифицироваться в завтрашнюю гонку преследования. Третий латвийский участник спринта Даумантс Луса с тремя штрафными кругами занял 97 место среди 107 участников.

Биатлон. Кубок мира-2016/17. 5-й этап (Рупольдинг, 13 января). Мужчины. Спринт, 10 км:

1. Мартен Фуркад (Франция) — 22.34,2 (0).

2. Юлиан Эберхард (Австрия) +18,0 (0).

3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +39,7 (0)…

22. Андрей Расторгуев (Россия) +1.27,0 (2).

23. Антон Бабиков (Россия) +1.27,6 (1).

23. Антон Шипулин (Россия) +1.27,6 (3)…

44. Илмар Брицис (Латвия) +1.58,1 (0)…

97. Даумантс Луса (Латвия) +3.55,0 (3)…