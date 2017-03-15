Латвийская команда под руководством Дидзиса Матиса на предварительной стадии турнира обыграла команду Мальты (1:0), а затем взяла верх над киприотками (2:1) и вышли в финал. В первой игре автором победного гола стала Ольга Шевцова, а Мария Ибрагимова отразила в начале матча 11-метровый. Во втором поединке результативными ударами отметились Рената Федотова и Анастасия Рочане.



Из другой группы в финал пробилась сборная Эстонии, которая в своей подгруппе одолела команду Бахрейна (3:0) и сыграла вничью с литовками (0:0).

В решающем поединке зрители голов в основное время не увидели и дело дошло до серии послематчевых пенальти, которые латвийские футболистки пробили безошибочно (5:4) и заняли первое место.

"Кубок Афродиты" является для латвийской команды подготовительным этапом к отборочному циклу ЧМ-2019. Сборная Латвии проведет его с 6 по 11 апреля в одной группе с командами Казахстана, Эстонии и Грузии. В следующий раунд квалифицируется только победитель квартета и лучшая команда из четырех обладателей вторых мест.