Президент Федерации бобслея России Александр Зубков поставил под сомнение результаты завершившегося вчера в немецком Кенигзее чемпионата мира по бобслею и скелетону, сообщает ТАСС.

"Думаю, многих специалистов удивили результаты этого чемпионата мира. В частности, немецких и латвийских спортсменов. Первые занимают призовые места, проезжая фактически боком. Вторые, показывая четвертые-шестые результаты, проигрывая всем лидерам, вдруг уезжают на четыре десятки. В Германии с судейством дело нечисто, это однозначно. Надеюсь, на Олимпиаде в Пхенчхане все будет по-другому, все будет справедливо", — приводит слова Зубкова ТАСС.

Также Зубков добавил: "Мы понимали, что если чемпионат мира пройдет в Германии, то фактически будет очень сложно бороться. Но ребята бились до последнего, они сделали то, что от них требовало руководство. Доказали, что будут бороться до последнего заезда".

На ЧМ-2017 в Кенигзее россиянам удалось завоевать только одну бронзовую медаль в мужском скелетоне (Никита Трегубов) и в общекомандном зачете сборная России поделила с британцами пятое место. Победу одержали хозяева чемпионата немцы, выигравшие пять первых мест (5-3-2), вторыми стали американцы (1-0-1), третье место — у Латвии (1-0-0).

В бобслее российская команда оказалась очень далека от медалей. В двойках лучший результат пары Алексей Стульнев / Максим Белугин оказался — 17 местом, а в четверках экипажи Максима Адрианова, Александра Касьянова и Алексея Стульнева заняли 8, 9 и 12 места соответственно. В двойках победу одержали немцы Франческо Фридрих и Торстен Марги, а в четверках бобслеисты Германии заняли весь пьедестал почета. Латвийцы и там и там оставались сразу за призерами на четвертых местах.

ЧМ-2017 первоначально должен был пройти в Сочи. Однако после бойкота, объявленного скелетонистами латвийской команды, которых впоследствии поддержали корейцы, американцы и британцы, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) перенесла мировое первенство в немецкий Кенигзее.