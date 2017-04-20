Козловскис принял такое решение после переговоров, длившихся на протяжении полугода. А предложил ему стать кандидатом на должность главы ЛФФ генеральный секретарь этой организации Янис Межецкис.

Вчера на заседании правления ЛФФ президент федерации Гунтис Индриксонс заявил о том, что через год собирается сложить с себя полномочия. Индриксонс возглавляет ЛФФ с 1996 года.

Другим реальным кандидатом на пост президента ЛФФ является нынешний капитан сборной Латвии Каспар Горкш. Сам Индриксонс неоднократно подчеркивал, что футболист чуть ли не обещал ему принять участие в выборах на должность президента федерации сразу, как только закончит карьеру игрока.