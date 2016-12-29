В Риге завершился традиционный международный турнир по гандболу с участием четырех команд. Главный приз — Кубок Рижской думы — уехал в Россию, а хозяева остались на последнем месте.

В первом туре латвийские гандболисты обыграли белорусов (23:20), затем уступил россиянам (19:27), но сохраняли теоретические шансы на первое место.

В первом матче 3-го тура сборная России со счетом 28:21 (12:9) победила Беларусь, набрала 6 очков и стала недосягаемой для конкурентов. Россияне берут Кубок Рижской думы второй год подряд.

В заключительном матче турнира Латвия проиграла Египту — 20:30 (6:16), и в итоге заняла последнее место (2 очка), по разнице мячей оказавшись ниже конкурентов. В этом матче по 5 мячей забросили Марис Вершаковс и Янис Павлович, 4 — Томс Лиелайс.

Стоит отметить, что сборные России, Египта и Беларуси в январе выступят на чемпионате мира.

Кубок Рижской Думы проводился в 19-й раз. В предыдущие годы гандболисты Латвии девять раз выигрывали трофей, последний раз — в 2014-м после восьмилетнего перерыва. В 2015-м хозяева заняли второе место. За все время в рижском турнире принимали участие 19 сборных.

Кубок Рижской думы-2016. Итог

1. Россия 3 3 0 0 79-63 6

2. Египет 3 1 0 2 80-72 2

3. Беларусь 3 1 0 2 69-78 2

4. Латвия 3 1 0 2 62-77 2