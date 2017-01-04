Латвийская молодежка на групповом турнире проиграла сверстникам из США (1:6), России (1:9), Канады (2:10) и Словакии (2:4). Затем в утешительном раунде она уступила в серии до двух побед команде Финляндии (1:2, 1:4) и утратила место в элитной группе МЧМ.

"В матче с финнами нас подвела дисциплина, много сил отняла игра в меньшинстве, да и в большинстве создали мало моментов. Все-таки финны — команда другого уровня, не зря они прошлогодние чемпионы. Им отступать, как и нам, было некуда, но мастерство взяло верх. Порядка не было, поэтому класс и не побили. Мы готовились к тому, что мы не хуже и можем сыграть на их уровне, если попробуем не обращать внимания на то, что они финны", — отметил после окончания последнего матча Милюнс.

"Задачу остаться не выполнили, значит, мне пора уйти и дать другим выигрывать и заходить заново. Мне не удалось оставить команду в элите, — признал Эрик Милюнс и добавил. — Причин много как объективных, так и субъективных. Конечно, сам турнир — это большая школа. Сказал ребятам спасибо за то, что показали, что мы недалеки от этого всего. С США плохо сыграли только в одном периоде, с Канадой неплохо сыграли. В каждой игре был, наверное, один решающий период, где нам не хватило удачи и везения. Значит, не все такое темное в нашем хоккее, есть и светлое. Симпатии зрителей мы завоевали. Будущее у этих ребят есть, а у нескольких из них будет возможность вернуться обратно в элиту".