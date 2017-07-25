Новым главным тренером юрмальского футбольного клуба "Спартак" стал словацкий специалист Йозеф Вукушич, сообщает пресс-служба клуба.

52-летний Вукушич ранее работал в казахстанском "Шахтере" из Караганды, но в августе прошлого года оставил свою должность. Также тренировал команды в Германии, Словакии, Ливии, ЮАР, был ассистентом главного тренера молодежной сборной Словакии U-21.

В юрмальском "Спартаке" Йозефу Вукушичу будут помогать Иван Лапшанский и Михал Лацен (тренер по физподготовке). Его дебют состоятся 30 июля, когда юрмальчане проведут гостевой матч первенства Латвии против рижской "Метта/ЛУ".

Место главного тренера "Спартака" оказалось вакантным после того, как в середине прошлой недели свой пост покинул Марек Зуб: польский тренер принял приглашение белорусского "Шахтера" из Солигорска, откуда ранее был уволен белорус Олег Кубарев (именно он привел в прошлом году "Спартак" к первым золотым медалям чемпионата Латвии).

Марек Зуб пришел в Юрмалу зимой и проработал в Латвии примерно полгода. Последними для него стали матчи "Спартака" в Лиге чемпионов: во втором раунде квалификации чемпион Латвии по сумме двух игр уступил казахстанской "Астане" (0:1 дома и 1:1 в гостях).

В первенстве Латвии "Спартак" в 11 матчах набрал 22 очка и идет лидером, на два очка опережая "Ригу" и "Лиепаю".