Для латвийской команды этот матч стал примечательным тем, что в составе национальной сборной на льду впервые одновременно появились братья Букартсы — Роберт и Рихард. Именно им и удалось организовать единственный гол в ворота "Тре Крунур" в начале второго периода. Причем отличился Букартс-младший (Рихард), вообще дебютировавший в главной команде страны.

К тому моменту счет стал 2:1 в пользу шведов, поскольку латвийской команде явно не удалось начало встречи, когда в течение двух с небольшим минут Ивара Пунненова переиграли Даниэль Бродин и Пер Лидхольм. В первом случае вратарь латвийцев ничего не смог поделать с выходом "1 в 0", а во втором — не зафиксировал шайбу после броска и пропустил на добивании.

В середине матча хозяева льда поймали латышей на контратаке и Петер Эмануэльссон восстановил разницу в две шайбы — 3:1.

В заключительной трети игры сборная Латвии дважды имела численный перевес (в т.ч. на последних минутах встречи). Но заменив вратаря на шестого полевого игрока, только пропустила четвертую шайбу от Оскара Фантенберга — 4:1.

Латвийская команда провела уже пять контрольных матчей (половину из запланированных перед ЧМ-2017) и потерпела четвертое поражение. Пока у подопечных Боба Хартли явная проблема с атакой: в двух играх не заброшено вообще ни одной шайбы, в трех других — по одной. Ну и всего 13 нанесенных бросков за игру тоже многое объясняют.

Контрольный матч:

Швеция — Латвия 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 Бродин (Мартинссон, 03:18). 2:0 Линдхольм (Умарк, Фантенберг, 05:36). 2:1 Рих.Букартс (Роб.Букартс, 21:33). 3:1 Эманульссон (Э.Петерсон, Эверберг, 28:47). 4:1 Фантенберг (59:26-п.в.).

Броски: 21 — 13.

Вратари: Сведберг — Пунненов

Штраф: 8 — 6.

14 апреля. Седертелье. Scania Rinken. 2 863 зрителя.