Латвийского боксера Майриса Бриедиса, завоевавшего престижный чемпионский титул по версии WBС, государство планирует премировать суммой в размере 28,5 тысяч евро, передает LETA.

По словам директора департамента спорта Министерства образования и науки (МОН) Эдгара Северса, достижение Бриедиса не подпадает под правила Кабинета министров о денежных наградах за выдающиеся спортивные успехи, поскольку титул завоеван в профессиональном боксе, а не в любительском, где федерация может представлять Латвию.

В этой связи Северс считает, что было бы неправильным менять правила КМ для одного спортсмена, но нельзя и отрицать, что достижение Бриедиса положительно сказывается на международном имидже Латвии. Поэтому в данном случае собираются сделать исключение и издать единственный в своем роде приказ о присуждении денежной премии (без ссылки на действующие правила КМ) за высокие достижения в спорте.

МОН предложит на заседании Кабинета министров выплатить премию Майрису Бриедису в размере 28 458 евро — именно в такую сумму специальными правилами КМ ЛР оценивается победа на мировом первенстве латвийскими спортсменами. Деньги собираются изыскать из средств, предусмотренных на непредвиденные расходы. Планируется, что обсуждение "премии для Бриедиса" состоится 11 апреля.

На вопрос, не станет ли нынешняя ситуация поводом еще раз сделать исключение в будущем, если повторится нечто подобное, Северс ответил, что до сих пор был только один похожий случай — когда Сандис Озолиньш в 90-х годах выиграл с клубом "Колорадо Эвеланш" главный трофей НХЛ Кубок Стэнли.

Напомним, что в прошедшую субботу Майрис Бриедис выиграл чемпионский титул в тяжелом весе по версии WBC — одной из самых престижных организаций в мировом профессиональном боксе. До сих пор ни одному боксеру из Латвии не удавалось добиться такого успеха на профессиональном ринге.