28-летний Гулбис сейчас является 589-й ракеткой мира, а 28-летний день Потро — 32-й (в Лондоне "посеян" 29-м). Самые большие достижения аргентинца — победа на US Open-2009, финал Олимпийского турнира в Рио и победа в Кубке Дэвиса-2016. В начала 2010-го дель Потро был 4-й ракеткой мира.

На старте "Уимблдона" Гулбис разгромил Эстрелья-Бургоса (6:1, 6:1, 6:2) из Доминиканской Республики. Но и против гораздо более серьезного оппонента ведущий латвийский теннисист сумел не проиграть ни одного сета. Для Гулбиса это 10-й "Уимблдон", и только в 2013-м он проходил дальше второго круга, тогда как в 2015-м и 2016-м выбывал после первых игр.

В этом матче преимущество имели подающие: у высокорослых Гулбиса и дель Потро (рост — 1,98 см) подача — главное оружие. В первом и втором сетах все решили по одному брейку, сделанные Гулбисом. Сначала он взял чужую подачу в затяжном втором гейме (восемь раз счет был "ровно", и с четвертого брейк-пойнта рижанин использовал свой шанс), а во второй партии — в девятом гейме.

По ходу второго сета матч прерывался примерно на 20 минут. Нескольким зрителям на трибунах корта №3 стало плохо и потребовалось время, чтобы им оказали медицинскую помощь. Кстати, в предыдущем матче с участием Гулбиса также возникала непредвиденная пауза: проблемы со здоровьем возникли у одного из подающих мячи болл-боев.

В третьем гейме третьего сета Эрнест вновь удачно принял подачу соперника и повел 2:1. Но в 8-м гейме рижанин отдал три из четырех первых розыгрышей и позволил аргентинцу впервые в матче сделать брейк — 4:4. В оставшихся геймах на своей подаче проблем у Гулбиса больше не возникало, при этом сам он не использовал три брейк-пойнта — 6:6.

На тай-брейке первый розыгрыш получился длинным и остался за Гулбисом. Сделав мини-брейк, он вскоре повел 2:0, после двойной ошибки дель Потро счет стал 3:1, а потом и 5:2. С первого матч-бола Эрнест завершил игру — 7:3.

В личных встречах Гулбис сократил отставание от дель Потро до минимума (3-4). Теперь в активе Гулбиса за карьеру 8 побед в 17 матчах на "Уимблдоне". В третьем круге на "мэйджоре" он сыграет впервые с "Ролан Гаррос-2016", когда дошел до 1/8 финала. За выход в 1/16 финала Гулбис получил 90 рейтинговых очков, что больше, чем в сумме за весь последний год.

Гулбис теперь вышел на трехкратного чемпиона "Уимблдона" серба Новака Джоковича, который разгромил чеха Павлашека. Матч 1/16 финала между Гулбисом и второй ракеткой мира Джоковичем состоится 8 июля.

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Уимблдон. 6 июля. 1/32 финала

Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — Эрнест Гулбис (Латвия) — 4:6 4:6 6:7 (3:7)

7 — эйсы — 5

2 — двойные ошибки — 5

69/112 (62%) — процент попадания 1-й подачи — 60/100 (60%)

48/69 (70%) — очки на 1-й подаче — 49/60 (82%)

24/43 (56%) — очки на 2-й подаче — 23/40 (57%)

14/25 (56%) — очки у сетки — 20/24 (83%)

1/3 (33%) — брейки — 3/10 (30%)

30 — виннерсы — 60

16 — невынужденные ошибки — 22

100 — всего очков — 112

Время матча — 2:57.