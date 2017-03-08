Гулбису, занимающему в рейтинге АТР сейчас только 169 место, в соперники достался представитель Казахстана Александр Бублик (АТР, 138).

В первом сете теннисисты исправно брали свои подачи, пока дело не дошло до десятого гейма. Здесь представителю Казахстана удалось сделать брейк, хотя Гулбис был в шаге от выигрыша (вел 40-0).

Во второй партии начался обмен брейками. Гулбис оформил первый в матче с четвертой попытки, Бублик ответил реализацией брейк-пойнта с третьей. Теннисисты не могли взять свою подачу вплоть до шестого гейма, пока это не удалось сделать первой ракетке Латвии — 4:2. Однако следом уже Бублик взял два подряд гейма и сравнял результат.

В 10-м и 12-м геймах Эрнесту удалось отыграть по два матчбола, а судьба поединка решилась на тай-брейке, где вперед сразу ушел теннисист из Казахстана и своего уже не упустил — 6:7 (5-7).

Матч продолжался 1 час 43 минуты