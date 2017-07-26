На турнире серии ATP World Tour 250 в Гштааде матч Гулбис — Брандс должен был состояться накануне, но был отложен на сутки из-за дождя. Сейчас 28-летний латвийский теннисист занимает 313-е место в рейтинге (два месяца назад стоял в конце шестой сотни), а на турнире в Швейцарии выступает сразу в основной сетке по "защищенному рейтингу".

30-летний Брандс — 205-я ракетка мира (4 года назад был 51-м), и для выступления в основной сетке турнира в Гштааде ему потребовалось проходить через квалификацию. Сначала немец взял верх над испанцем Адрианом Менедес-Масейраосм (137-й) — 6:2, 6:3, а потом над итальянцем Данило Наполитано (184-й) — 7:6, 5:7, 7:6.

Ранее латвийский и немецкий теннисисты встречались дважды, и оба поединка остались за Брандсом. В 2005-м немец победил рижанина на "Сателлите", а в 2012-м — в финале "Челленджера" в Экентале.

Гулбис доказал, что несмотря на более низкий рейтинг, является теннисистом более высокого класса, чем немец. Во втором гейме Эрнест отыграл брейк-пойнт, в пятом гейме не использовал три своих брейк-пойнта, но в девятом гейме еще раз получил хороший шанс взять чужую подачу, и на этот раз им воспользовался (5:4), итог партии — 6:4.

В начале второго сета у Гулбиса возникали проблемы на подаче, но брейки-пойнты он отыгрывал. А вот во втором гейме сам взял подачу Брандса и вскоре повел 3:1. Добытое преимущество ведущий латвийский теннисист удержал до конца матча, результат игры — 6:4, 6:4.

За выход во второй круг Гулбис набрал 20 очков, и в ближайшие недели продолжит подъем в рейтинге АТР. Его следующим соперником в Гштааде будет итальянец Паоло Лоренци (36-й в мире), который в первом круге обыграл швейцарца Марко Кьюдинелли — 7:6, 6:3. Ранее между собой Гулбис и Лоренци не играли.

А на женском турнире серии WTA "International" в шведском Баштаде Севастова во втором круге была сильнее россиянки Куличковой (164-я в рейтинге), выступавшей на этих соревнованиях по wild card — 6:2, 6:3.

На турнире в Швеции лиепайчанка имеет второй "посев". На старте она переиграла Анну Блинкову (6:3, 6:1), а теперь выбила из борьбы вторую подряд россиянку.

Во втором гейме этого матча Севастова имела брейк-пойнт на подаче Куличковой, но его не реализовала. Чужую подачу вторая ракетка Латвии взяла в 4-м гейме, а потом и в восьмом — 6:2.

В стартовом гейме второй партии Севастова в первый и последний раз в матче потеряла свою подачу. Но развить свой успех россиянка не смогла. Анастасия сразу же ответила своим брейком, а в восьмом гейме еще раз заработала очко на подаче соперницы — 5:3.

За две победы Севастова получила 60 очков. В четвертьфинале 17-я ракетка мира сыграет с чешкой Катержиной Чиняковой (7-й посев), которая обыграла голландку Аранту Рус — 7:6, 6:4.