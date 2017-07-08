Гулбис в 1/16 финала "Уимблдона" дал бой трехкратному чемпиону Джоковичу

Foto: Reuters/Scanpix В третьем круге "Уимблдона" латвийский теннисист Эрнест Гулбис встречался со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Гулбис дал бой трехкратному чемпиону "Уимблдона", но все же проиграл в трех партиях — 4:6, 1:6, 6:7 (2:7). Сейсас Гулбис занимает скромное 589-е место в мире, но после двух побед на "Уимблдоне" (во втором круге — над именитым аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро) в новом рейтинге он вернется в топ-400.

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