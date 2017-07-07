В 2002 году на "Уимблдоне" 1093-я ракетка мира голландец Рихард Крайчек (чемпион-1996) дошел до четвертьфинала.

В этом году 28-летний рижанин, возвращающийся после травм, играл квалификации (и один "Челленджер") и на уровне основного тура до этой недели провел только один матч (на "Ролан Гаррос" проиграл Марину Чиличу).

После победы над дель Потро латвийский теннисист вспомнил свои слова на "Ролан Гаррос"-2014 о том, что "запрыгивает в последний вагон" своей карьеры: "Я ошибался. Может, последний вагон — это сейчас. А может, еще через пять лет. Кто знает".

В матче с дель Потро Гулбис выполнил 44 виннерса (25 эйсов) и на первой подаче проиграл только 11 очков, сообщает "Спорт-Сегодня".

"Ощущаю большое удовлетворение. Я хорошо сыграл в первом круге, но в этом матче — просто здорово. Хорошо подавал, хорошо принимал. Я считаю дель Потро топ-игроком. Форхенд у него один из лучших. Обыграть его очень сложно. Я рад, что сумел выиграть третий сет, несмотря на то, что зажался, а он сыграл хорошо и по ходу партии вернул брейк.

Я был очень спокоен и поэтому не удивился, что выиграл. Я уже больше месяца бью по мячу хорошо. Уже в Париже бил хорошо, но у меня там был тяжелый первый круг. Сейчас у меня очень чистые удары. Я уверенно чувствую себя с обеих сторон. Я так играю, когда расслабляюсь. Турниры-то я не играл — просто много тренировался", — заявил Гулбис в интервью ATP Tour.

Сейчас Эрнест Гулбис показывает лучшие результаты на "мэйджоре" с прошлогоднего "Ролан Гаррос", где дошел до 1/8 финала и гарантировал себе возвращение в Топ-400. В третьем круге "Уимблдона" латвийский теннисист сыграет с трехкратным чемпионом Новаком Джоковичем (второй посев).

Вторая ракетка Латвии также дал комментарий к ситуации с Бернардом Томичем. После поражения в первом круге 24-летний австралиец сказал, что на корте ему "было скучно", результаты его больше не интересуют, а карьера игрока представляет для него только финансовый интерес. За это ITF оштрафовала Томича на 15 000 долларов (второй крупнейший штраф с тех пор, как ведется учет), а Head разорвал с ним спонсорский контракт.

"Я не знаю контекста, в котором он это сказал, и самих слов тоже не слышал. Но я немного знаю его. Он хороший парень. Не негодяй. Просто у него такая манера — иногда он выражается слишком резко, не имея этого в виду", — полагает Гулбис.

"А в наше время, к сожалению, часто наказывают тех, кто говорит то, что думает, если это какие-то непопулярные вещи. Так что приходится проявлять осмотрительность… Он (Томич) хороший парень. Дурных помыслов у него нет. Есть плохие парни, которые прикидываются хорошими, а он хороший, который… не прикидывается плохим, просто иногда попадает в такие ситуации. Просто так получается", — цитирует Гулбиса издание Sport360°.