На теннисном турнире серии ATP World Tour 250 в швейцарском Гштааде первая ракетка Латвии Эрнест Гулбис во втором круге со счетом 7:6 (12:10), 3:6, 6:4 обыграл итальянца Паоло Лоренци. Гулбис впервые за два cезона добрался до четвертьфинала на турнире уровня АТР.

28-летний Гулбис является 313-й ракеткой мира, на грунтовом турнире в Гштааде выступает по "защищенному рейтингу", и в первом круге обыграл немца Даниэля Брандса (205-й) — 6:4, 6:4. 35-летний Лоренци — 36-й в мире и в Гштааде "посеян" пятым. Ранее между собой соперники не встречались.

В первом сете Гулбис и Лоренци очки набирали только на своих подачах. При этом лучше на приеме действовал латвийский теннисист: в 4-м, 8-м и 12-м геймах он не использовал брейк-пойнты. На тай-брейке итальянец повел 3:1, Гулбис перехватил лидерство (5:4), а в итоге с 4-го сет-бола завершил партию — 12:10.

В 4-м гейме второго сета Лоренци впервые в матче взял подачу Гулбиса, вскоре имел 4:1 и лидерства итальянец не упустил — 6:3. Во второй партии Гулбис на чужой подаче выиграл всего 5 розыгрышей.

В третьем гейме решающей партии Гулбис не использовал три брейк-пойнта. До 10-го гейма соперники держали свои подачи, когда рижанин на чужой подаче получил 40:0 и со второго матч-бола завершил встречу — 6:4. Матч продолжался 2 часа 40 минут.

Гулбис впервые почти за два года вышел в четвертьфинал на турнире уровня АТР. В прошлый раз ему это удавалось в октябре 2015-го — в Вене он дошел до полуфинала.

За две победы в Гштааде латвийский спортсмен набрал 45 очков и продолжит свой подъем в рейтинге. В 1/4 финала его ждет либо итальянец Фабио Фоньини (31-й номер), либо словак Норберт Гомбос (87-й).