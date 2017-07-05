"Все это связано. Я 13 месяцев не выигрывал матчей в основных сетках, наверное, год не мог нормально играть. Так что это трудно… Но я все равно считаю себя игроком Топ-10. Я знаю, что способен на определенные вещи, но мой организм — пока нет. Он сможет делать то, что мне нужно, через два-три месяца — может быть, через полгода. Но я хочу сейчас. А теннисисты вообще много переживают — что когда начинаются проблемы с голенью, за ними идут проблемы с животом. Так что нужно быть спокойнее", — цитирует Гулбиса "Спорт-Сегодня".

В первом круге "Уимблдона" Гулбис за полтора часа разгромил Виктора Эстрелья-Бургоса из Доминиканской Республики, позволив взять сопернику лишь четыре гейма. Для рижанина эта победа стала третьей в сезоне.

По его словам, "в первом круге я старался не переживать. Но это был первый круг "Шлема" — как тут не переживать? Все равно я старался быть спокойным, спокойно бить, и у меня получалось, и иногда это работает в твою пользу.

Но я все равно пока не готов. Надеюсь, что я буду готов к US Open — это моя цель. После "Уимблдона" я сразу перейду на грунт, постараюсь сыграть как можно больше матчей. А потом перейду на хард, буду играть каждый турнир, каждую неделю, чтобы до US Open провести 30 матчей. Хотя нет — не 30. Это слишком много".

"Я сейчас не смотрю свой рейтинг, потому что это вводит меня в депрессию, это катастрофа. Но на это есть очевидные причины, так что я особо об этом не думаю. Сейчас я только посмотрю, сколько мне нужно очков, чтобы войти в Топ-100. Рейтинг — это отдельная игра, это адреналин. Ты начинаешь выигрывать, очки приходят, и тебе начинает нравится, это добавляет адреналина", — отметил латвийский теннисист.

"За борьбой за первую строчку я тоже не слежу. Следил бы, если бы у меня был на нее шанс. Но пока пусть ребята разбираются — у меня еще будет шанс, я уверен. Мне кажется, у меня еще будет пять-шесть лет хорошей, достойной карьеры. Я постараюсь использовать свои возможности, но при это не переживать и не давить на себя", — повел итог Эрнест беседе с изданием sport360.com.

Во втором круге "Уимблдона" Гулбис сыграет с аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро. Матч состоится 6 июля.

С августа прошлого года Эрнест испытывает проблемы со здоровьем и не играл до февраля. В первом матче после возвращения самый известный латвийский теннисист победил, но затем проиграл шесть раз подряд. Вторую победу Гулбис одержал в начале июня на "Челленджере" в Чехии, но тот турнир не смог продолжить из-за травмы мышц живота.

На прошлой неделе Эрнест планировал выступить на проверочном турнире The Boodles, но снялся и с него. Всего за полгода нынешнего сезона он принял участие в семи турнирах, в результате в рейтинге упал с первой сотни в шестую и потерял звание первой ракетки Латвии.