После короткой программы лидерство в столице Финляндии захватил чемпион мира двух последних лет испанец Хавьер Фернандес, тогда как олимпийский чемпион Сочи-2014 Ханю шел только пятым и уступал испанцу 10,5 баллов. Но произвольное выступление у Юдзуру получилось выше всяких похвал, чему свидетельство оценка судей — 223,20! Прежнее достижение принадлежало ему же и составляло 219,48 балла. Не очень удачная короткая программа не позволила Ханю побить рекорд по сумме двух программ (не хватило именно тех 9-10 баллов, упущенных двумя днями ранее), но все же помогла ему спустя два года вернуть титул чемпиона мира.
А вот Хавьер Фернандес за произвольную программу получил только 192,14 (6-й результат) и в итоге вообще остался без медали, заняв четвертое место. Вице-чемпионом мира стал соотечественник Ханю — Шома Уно, а бронзу выиграл китайский фигурист Боян Цзинь.
17-летний латвиец Денис Васильев после короткого проката шел 14-м. Сегодня в дебюте произвольной программы он допустил ошибку при выполнении каскада, но в целом справился с прокатом и получил от судей достойную оценку — 155,27 — это еще и оказался новый рекорд страны. Кроме того, Васильев обновил персональный и национальный рекорды по сумме программ — 239,00 баллов, что принесло ему в итоге 14-е место, как и год назад. Хотя от занявшего 13-ю итоговую строчку Мориса Квителашвили из Грузии Дениса отделили всего 24 сотых балла.
Тем не менее Васильев завоевал своим выступлением олимпийскую путевку на Игры-2018 и теперь Латвии будет представлена в корейском Пхенчхане двумя фигуристами (днем ранее олимпийскую путевку Латвии в женском одиночном катании принесла Ангелина Кучвальская)
ЧМ-2017. Фигурное катание (Хельсинки, 1 апреля). Мужчины. Итоговое положение:
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 321.59
2. Шома Уно (Япония) — 319.31
3. Боян Цзинь (Китай) — 303.58
4. Хавьер Фернандес (Испания) — 301.19
5. Патрик Чан (Канада) — 295.16
6. Нэтан Чен (США) — 290.72
7. Джейсон Браун (США) — 269.57
8. Михаил Коляда (Россия) — 257.47
9. Кевин Рейнолдс (Канада) — 253.84
10. Алексей Быченко (Израиль) — 245.96
11. Максим Ковтун (Россия) — 245.84
12. Миша Ге (Узбекистан) — 243.45
13. Морис Квителашвили (Грузия) — 239.24
14. Денис Васильев (Латвия) — 239.00…