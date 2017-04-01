После короткой программы лидерство в столице Финляндии захватил чемпион мира двух последних лет испанец Хавьер Фернандес, тогда как олимпийский чемпион Сочи-2014 Ханю шел только пятым и уступал испанцу 10,5 баллов. Но произвольное выступление у Юдзуру получилось выше всяких похвал, чему свидетельство оценка судей — 223,20! Прежнее достижение принадлежало ему же и составляло 219,48 балла. Не очень удачная короткая программа не позволила Ханю побить рекорд по сумме двух программ (не хватило именно тех 9-10 баллов, упущенных двумя днями ранее), но все же помогла ему спустя два года вернуть титул чемпиона мира.

А вот Хавьер Фернандес за произвольную программу получил только 192,14 (6-й результат) и в итоге вообще остался без медали, заняв четвертое место. Вице-чемпионом мира стал соотечественник Ханю — Шома Уно, а бронзу выиграл китайский фигурист Боян Цзинь.

17-летний латвиец Денис Васильев после короткого проката шел 14-м. Сегодня в дебюте произвольной программы он допустил ошибку при выполнении каскада, но в целом справился с прокатом и получил от судей достойную оценку — 155,27 — это еще и оказался новый рекорд страны. Кроме того, Васильев обновил персональный и национальный рекорды по сумме программ — 239,00 баллов, что принесло ему в итоге 14-е место, как и год назад. Хотя от занявшего 13-ю итоговую строчку Мориса Квителашвили из Грузии Дениса отделили всего 24 сотых балла.

Тем не менее Васильев завоевал своим выступлением олимпийскую путевку на Игры-2018 и теперь Латвии будет представлена в корейском Пхенчхане двумя фигуристами (днем ранее олимпийскую путевку Латвии в женском одиночном катании принесла Ангелина Кучвальская)

ЧМ-2017. Фигурное катание (Хельсинки, 1 апреля). Мужчины. Итоговое положение:

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 321.59

2. Шома Уно (Япония) — 319.31

3. Боян Цзинь (Китай) — 303.58

4. Хавьер Фернандес (Испания) — 301.19

5. Патрик Чан (Канада) — 295.16

6. Нэтан Чен (США) — 290.72

7. Джейсон Браун (США) — 269.57

8. Михаил Коляда (Россия) — 257.47

9. Кевин Рейнолдс (Канада) — 253.84

10. Алексей Быченко (Израиль) — 245.96

11. Максим Ковтун (Россия) — 245.84

12. Миша Ге (Узбекистан) — 243.45

13. Морис Квителашвили (Грузия) — 239.24

14. Денис Васильев (Латвия) — 239.00…