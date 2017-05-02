Последней проверкой для команды стали два матча с будущими хозяевами турнира — немцами. В первой встрече латвийская сборная одержала победу в овертайме (4:3), а во второй, показав даже более содержательную игру, уступила (2:3).

Эти матчи определили трех "лишних" игроков, с которыми Хартли пришлось расстаться, как бы он того не хотел. В итоге от команды в последний момент были отцеплены защитник Эрик Шевченко и нападающие Эдгар Кулда и Родриго Аболс. Думается, особенно непросто далось решение по последнему хоккеисту, поскольку отец Родриго — Артис Аболс входит в штаб Хартли и является одним из его помощников.

Теперь в распоряжении Хартли сейчас 25 хоккеистов (3 вратаря, 8 защитников, 14 нападающих). Однако и этот список еще может претерпеть изменения, если удастся договориться с вызовом в Кельн нападающих Теодора Блюгера и Никиты Евпалова, выступающих во второй по силе североамериканской лиге АХЛ (для команды Блюгера сезон уже завершился).

Напомним, что на ЧМ-2017 в Кельне соперниками латвийской команды по группе станут сборные России, США, Швеции, Словакии, Германии, Италии и Дании. Матчем с последней Латвия открывает турнир 6 мая.

Состав сборной Латвии на ЧМ-2017:

вратари — Элвис Мезликин, Ивар Пунненов, Янис Калныньш;

защитники — Янис Якс, Кристофер Биндулис, Артур Кулда, Кристап Сотниекс, Гунтис Галвиньш, Оскар Цибульскис, Увис Янис Балинскис, Ральф Фрейберг;

нападающие — Земгус Гиргенсонс, Лаурис Дарзиньш, Андрис Джериньш, Каспар Даугавиньш, Рональд Кениньш, Марис Бичевскис, Микс Индрашис, Гунар Скворцов, Виталий Павлов, Гинт Мейя, Роберт Букартс, Рихрд Букартс, Френк Разгалс, Янис Спруктс.