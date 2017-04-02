Сегодня в Риге состоялся повторный контрольный матч между хоккеистами сборных Латвии и России (олимпийская команда). Если вчера преимущество гостей не оставляло сомнений, то на сей раз поединок прошел в более упорной борьбе.

В состав российской команды по сравнению с субботним матчем добавился нападающий Вячеслав Лещенко, пропускавший субботнюю встречу, а вне заявки на этот раз остался Максим Мамин. Вместо Андрея Кареева в воротах действовал Илья Сорокин. У сборной Латвии в рамке появился Ивар Пунненов (вчера играл Янис Калныньш), в защите — Артур Кулда (заменил Екабса Редлиха), а также дебютировали нападающие Гатис Грицинскиc и Георг Головков (заняли места Кирилла Галохи и Тома Андерсона).

С самого начала встречи россияне завладели инициативой, не реализовали несколько хороших возможностей открыть счет, но все-таки вышли вперед в середине периода, когда цели достиг бросок от синей линии Захара Арзамасцева. В этот момент у латвийской команды на льду только-только появился отбывший две минуты штрафа Роберт Липсберг.

Почти сразу Антон Бурдасов точно бросил в верхний угол при выходе "2 в 1" и счет стал 2:0 в пользу сборной России. Буквально перед перерывом в рукопашной сошлись Ярослав Дыбленко и Марис Бичевскис, которых судьи удалили до конца матча.

Во втором периоде доминировали уже хозяева льда. Трижды команда Боба Хартли получала численный перевес, создала в несколько раз больше голевых шансов, чем за предыдущие 80 минут двухматчевого противостояния, но переиграть Сорокина&Со ей не удалось.

На третий период в составе латвийской команды не появился получивший травму Дарзиньш. Игра выровнялась, а хозяевам по-прежнему не удавалось пробить Сорокина. Отличный момент отличиться упустил Эдгар Кулда, а затем Галвиньш.

В середине заключительной трети матча Артур Кулда повздорил со Светлаковым и быстро уложил оппонента на лед. А спустя пару минут Эдгару Кулде наконец-то удалось распечатать ворота соперника, удачно подставив клюшку после броска Александра Ерофеева — 1:2.

Почувствовав, что можно спасти игру, сборная Латвии пошла вперед, сняла вратаря за полторы минуты до сирены, а последние 27 секунд играла в формате 6х4 (гости были наказаны за нарушение численного состава). У хозяев было пару отличных моментов сравнять результат, если бы не Сорокин, который в итоге и сохранил минимальный перевес своей команды — 2:1.

В традиционной послематчевой серии буллитов (по пять попыток с каждой стороны), как и вчера, была заброшена всего одна шайба и снова латвийцами. В этот раз точным оказался бросок Гинтса Мейи.

Контрольный матч:

Латвия — Россия (олимпийская) 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Арзамасцев (Лещенко, Блажиевский, 10:00-бол.). 0:2 Бурдасов (Телегин, Андронов, 11:20). 1:2 Э.Кулда (Ерофеев, Индрашис, 53:47).

Броски: 25 — 29.

Вратари: Пунненов — Сорокин

Штраф: 33 — 33.

2 апреля. Рига. "Арена Рига".

