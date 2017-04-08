Латвийская команда под руководством Игоря Смирнова готовится к юниорскому ЧМ-2017 в элитном дивизионе, который в этом году с 13 по 23 апреля принимают словацкие города Попрад и Спишска-Нова-Нес. На этом турнире сборную Латвии ожидают игры в подгруппе со сверстниками из Финляндии, Канады, Словакии и Швеции. А пока прошла первая серьезная проверка сил.

Россияне под руководством Сергея Голубовича сразу обрушили на ворота Никлавса Рауза шквал атак, но несмотря на почти четырехкратное преимущество в бросках (19-5), на табло остались гореть нули.

Второй период не сильно изменил соотношение сила на площадке, а счет открыть в середине встречи открыла сборная Латвии, у которой не без помощи рикошета отличился Ренарс Карклс.

Минимальный перевес латвийской команды держался вплоть до 44-й минуты, пока россиянам все-таки не удалось восстановить равновесие (гол на счету капитана Алексея Липанова).

Хоккеисты России продолжали оказывать серьезное давление вплоть до последних минут и три с небольшим до финальной сирены сумели забросить победную шайбу, когда на добивании самым расторопным оказался Ярослав Алексеев — 2:1.

Второй и заключительный спарринг латвийская команда проведет 10 апреля против сверстников из тренчинской "Дуклы". После этой игры Смирнов и назовет заявку на ЧМ из 23 игроков. В настоящий момент в его распоряжении находятся 25 хоккеистов.

А наставник россиян Сергей Голубович после игры с латышами отметил: "Доволен, что дотерпели до конца. Играли на площадке канадского размера, отчасти с этим связываю большое количество сумбура в действиях команды и крайне слабую реализацию сегодня. Сопернику надо отдать должное — они играли очень организованно в обороне, практически ничего не давали нам сделать, несмотря на высокое количество моментов с нашей стороны".

Контрольный матч

Россия (U18) — Латвия (U18) — 2:1 (0:0; 0:1; 2:0)

0:1 Карклс (Вьятерс, 30:13). 1:1 Липанов (Свечников, 43:34). 2:1 Алексеев (Бицадзе, 56:14).

Броски: 49-16.

Вратари: Устименко (Райко) — Рауза (Ворис).

Штраф: 10-14.

7 апреля. Братислава. "Петржалка Арена".