Сборная Латвии по хоккею провела в воскресенье еще один контрольный матч в преддверии чемпионата мира-2017. В Битингхайме она играла с будущими хозяевами мирового первенства — командой Германии.

В этом поединке ворота латвийской команды с первых минут защищать вышел Элвис Мерзликин, а из прибывших с командой в Германию хоккеистов вне заявки на игру остались — голкипер Пунненов, защитники Фрейберг и Биндулис, а также нападающие Дарзиньш, Мейя и Р.Аболс.

Матч начался с предсказуемого давления немецкой команды. Первый натиск латвийская команда отбила, а на 14-й минуте после броска своего капитана Каспара Даугавиньша открыла счет — 1:0.

Вскоре капитан удалился и сборной Латвии пришлось пару минут действовать в меньшинстве. Выстояли. А на 6-й минуте второго трети поединка перевес гостей удвоил щелчком от синей линии защитник Увис Балинскис — 2:0.

Немцы бросились отыгрываться, усилили натиск, но до поры до времени Мерзликин успешно справлялся со своими обязанностями. Правда, за минуту с небольшим до второго перерыва капитулировал и он: отличился у хозяев льда Маркус Кинк — 1:2.

Перед этим хороший момент в контратаке был сперва у Индрашиса, а затем у Бичевскиса, однако кипер сборной Германии Томас Грайсс дважды спас команду. А гол латвийцы получили после ошибки в средней зоне.

Заключительная 20-минутка продолжалась в том же ключе, что и предыдущие: немецкие хоккеисты владели инициативой, а латвийские караулили свой шанс. На 49-й минуте тренерский штаб сборной Латвии принял решение поменять прекрасно игравшего Мерзликина на Яниса Калныньша. Брошенный в бой номинально третий номер команды пропустил уже после трех минут пребывания на льду, а счет сравнял нападающий "Кельна" Филип Гогулла — 2:2.

Проблемы сборной Латвии усугубило последовавшее затем удаление Кениньша, но гостям удалось выстоять и не только. За минуту с небольшим до окончания периода Гунар Скворцов подхватил шайбу в своей зоне, пронеся до чужой и нанес неотразимый бросок — 3:2.

Впрочем, это был еще не конец. Немецкая команда меняет на последней минуте основного времени матча вратаря и за 17 секунд до сирены Франк Хедлер перевел игру в овертайм — 3:3.

Овертайм проходил в формате "3х3" и тут немцев подвел Брук Масек, заработавший удаление. Наставник сборной Латвии Боб Хартли взял тайм-аут и латвийская команда четко довела дело до реализации: победный бросок на счету Роберта Букартса — 4:3.

Завтра команды проведут повторный матч.

Контрольный матч:

Германия — Латвия 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 Даугавиньш (Роб.Букартс, 13:13). 0:2 Балинскис (Сотниекс, Э.Шевченко, 25:23). 1:2 Кинк (Фаузер, Мюллер, 38:53). 2:2 Гогулла (Плахта, Тиффель, 52:03). 2:3 Скворцов (Галвиньш, 58:47). 3:3 Хедлер (Гогулла, 59:43). 3:4 Роб.Букартс (Э.Кулда, Джериньш, 63:46).

Броски: 47 — 31

Вратари: Грайсс — Марзликин (с 48:14 — Калныньщ)

Штраф: 4 — 4.

30 апреля. Битингхайм. EgeTrans Arena. 4 165 зрителей.