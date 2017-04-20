В Словакии продолжается юниорский чемпионат мира по хоккею и сегодня для сборной Латвии (U-18) стартовал решающий этап на этом турнире — битва за выживание. Соперниками латвийской команды под руководством Игоря Смирнова в этой борьбе стали сверстники из Беларуси.

Обе сборных потерпели в групповом этапе по четыре поражения и теперь, согласно регламенту турнира, выявляют слабейшую команду чемпионата. Сражение идет до двух побед и сегодня состоялась первая игра.

Латвийские хоккеисты, к сожалению, снова ничего не забросили. Хотя только в первом периоде подопечные Смирнова трижды играли в большинстве при отсутствии такового у соперника. При этом по броскам белорусы уступили минимально (5-6).

Во втором трети матча перевес сборной Беларуси был уже намного заметнее. В итоге это воплотилось в гол за минуту с небольшим до второго перерыва, когда Игорь Мартынов оказался шустрее всех на добивании — 0:1.

В последней 20-минутке у латвийских хоккеистов тоже хватало возможностей чтобы спасти игру. С 52-й минуты и до самой финальной сирены они трижды получали численный перевес и снова все их усилия оказались напрасны. Более того, Владислав Еременко за 37 секунд до окончания матча сумел поразить пустые ворота латышей и установить окончательный результат — 0:2.

Завтра команды встретятся еще раз и если сборная Беларуси одержит победу, то латвийским юниорам придется покинуть высший дивизион мирового первенства после 3-летнего пребывания там.

Беларусь и Латвия на групповом этапе потерпели по четыре поражения, не набрав ни одного очка. В утешительном раунде, который пройдет до двух побед, определится, какая команда покинет элитный дивизион. В случае победы латвийской команды завтра, понадобиться третий решающий поединок, который состоится в этом случае — 23 апреля.

ЮЧМ-2017. Утешительный раунд (первый матч):

Беларусь (U18) — Латвия (U18) 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Мартынов (Еременко, Филяев, 38:53). 2:0 Еременко (Мартынов, 59:23-п.в.).

Броски: 31 — 17.

Вратари: Грищенко — Рауза

Штраф: 16 — 6.

20 апреля. Спишска Нова Вес. "Зимний". 356 зрителей.

Счет в серии: 1-0.