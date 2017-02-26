40-летний форвард немецкого клуба "Крефельд Пингвинз" Хербертс Васильев провел свой последний матч в немецкой хоккейной лиге (DEL).

В последнем матче регулярного чемпионата "Пингвинз" в овертайме переиграли "Вольфсбург Гризлиз" со счетом 2:1. На счету Васильева - одна результативная передача.

В составе сборной Латвии Васильев принимал участие в 11 чемпионатах мира и трех Олимпийских играх, долгое время был капитаном национальной команды. За время своей карьеры он успел поиграть в НХЛ (51 матч, 8 голов и 7 результативных передач).

Последние 11 сезонов Васильев выступал за "Крефельд Пингвинз". В 2011 году он получил гражданство Германии. После завершения карьеры игрока Васильев планирует остаться в Германии и работать на посту тренера в нынешнем клубе.