Латвийский баскетболист Каспарс Берзиньш карьеру продолжит в одном из ведущих российских клубов — в "Локомотив-Кубани" из Краснодара.

В прошлом сезоне Берзиньш выступал за два других российских клуба — "Нижний Новгород" и "Зенит". Также на счету 31-летнего центрового есть выступления за российские "Красные Крылья", испанские "Уникаха", "Фуэнлабрада" и "Компостелла", рижские "Сконто", "АСК-Рига", "Баронс/ЛМТ" и ВЭФ.

Летом прошлого года питерский "Зенит" объявил, что не продлит контракт с Берзиньшем, и в начале нынешнего сезона опытный игрок остался без клуба. В октябре игрок сборной Латвии стал играть в ЛБЛ за "Огре/Kumho Tyre" с условием, что в случае выгодного предложения, может перейти в другую команду. За "Огре" он сыграл всего 2 матча (в среднем набирал по 11,0 очков), но с конца октября из-за травмы на площадку не выходил.

Краснодарский "Локомотив-Кубань" в прошлом сезоне занял третье место в Евролиге, а в этом успешно выступает в Еврокубке, где попал в топ-16, и на втором этапе одержал 3 победы в трех матчах. В Единой лиге ВТБ краснодарцы из 13 игр выиграли 11 и идут вторыми, выше — только ЦСКА.