Сейчас 26-летний Мейерс (рост — 208 см, вес — 108 кг) находится на сборе латвийской национальной команды, которая ведет подготовку к Евробаскету-2017. Имеет опыт выступления на трех чемпионатах Европы.

Центровой начинал карьеру в "Вентспилсе" в 2009 году. В этом же клубе играл в 2011-13 годах и в сезоне-14/15, также выступал в "Лиепаяс Лаувас" и немецком "Миттельдойчер" (сезон-13/14).

Предыдущие два года Мартыньш Мейерс провел в рижском ВЭФе. В сезоне-15/16 вэфовцы дошли до финала чемпионата ЛБЛ, а в прошлом сезоне спустя два года стали чемпионами Латвии. В Единой лиге ВТБ-16/17 набирал 14 очков, делал 6 подборов и одну результативную передачу.

В чемпионате Латвии статистика игрока выглядит следующим образом: 12 очков в среднем за игру, 6,5 подборов, 1 результативная передача.

УНИКС — один из ведущих российских клубов на протяжении многих лет, неоднократно становился призером национального первенства, регулярно выступает в самых престижных еврокубках.

В сезоне-16/17 казанцы играли в Евролиге УЛЕБ, где в 30 матчах одержали 8 побед и заняли 15-е место среди 16-ти участников. В Единой лиге ВТБ в регулярном чемпионате стали пятыми, а в плей-офф выбыли в четвертьфинале, проиграв серию "Локомотив-Кубани". На этой же стадии весной этого года вылетел и ВЭФ (0-3 в серии против питерского "Зенита").

В нынешнее межсезонье УНИКС ведет активную селекцию. Помимо Мейерса клуб подписал контракты с новым главным тренером Димитрисом Прифтисом (Греция), американским защитником Трентом Локеттом, защитником Павлом Сергеевым, центровым Григорием Шуховцовым, нигерийским форвардом Мелвином Эжимом, форвардом Стефаном Ласме из Габона, американским защитником Джамаром Смитом. Ушли из УНИКСа бывший главный тренер Евгений Пашутин и его латвийский помощник Николай Мазур (сейчас возглавляет "Парму" из Перми).