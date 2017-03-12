В первом круге Севастова была свободна от игр, а во втором 23-я ракетка мира встречалась с американкой Лорен Дэйвис (38-я) и уступила со счетом 5:7, 3:6. Ранее между собой они соперничали в 2012 году в Окленде, и тогда сильнее была Севастова.

Севастова на турнире категории "Премьер" в Индиан-Уэллсе участвовала в пятый раз, но впервые играла сразу во втором круге. Как сообщалось, другая представительница Латвии на этом турнире Алена Остапенко во втором круге уступила пятой ракете мира словачке Доминике Цибулковой — 4:6, 6:3, 3:6.

Немка Анжелик Кербер в своем стартовом матче в Индиан-Уэллсе победила соотечественницу Андреа Петкович (6:2, 6:1), одержав здесь первую победу с 2013 года. 29-летняя Кербер которая независимо от своего результата на этом турнире в ближайшее время вернется на вершину мирового рейтинга, поскольку первая ракетка мира американка Серена Уильямс объявила, что пропустит турниры в Индиан-Уэллсе и Флориде.

На мужском "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе во втором круге состоялась громкая сенсация: британец Энди Маррей (первый посев) в своем стартовом матче проиграл чеху Вашеку Поспишилу (4:6, 5:7), который проходил через квалификацию.

Маррей повторил свой худший результат в Калифорнии (2006, 2011, 2012; лучший — финал-2009). А Поспишил, три года назад входивший в Топ-25, одержал крупнейшую победу в карьере после того, как в прошлом сезоне выпал из Топ-100 и сейчас в рейтинге идет 129-м.

Первая ракетка Латвии Эрнест Гулбис (169-й в мире) выступал в Индиан-Уэлссе в квалификации, где проиграл представителю Казахстана Александру Бублику — 4:6, 6:7.