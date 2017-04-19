Речь идет о президенте ЛФФ Гунтисе Индриксоне, который сообщил о своем уходе с этого поста будущей весной.

Индриксонс возглавляет ЛФФ с 1996 года, однако чем дольше он пребывает у руля латвийского футбола, тем больше получает критики в свой адрес. Хотя в самой федерации у президента по-прежнему крепкое лобби, доказавшее Индриксону свою лояльность год назад во время очередных выборов. Но, кажется, глава ЛФФ и сам уже понял, что 21 год — это чересчур. В общем, если Индриксонc не передумает уходить, то через год должны состояться выборы нового главы ЛФФ.