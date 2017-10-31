Правление Федерации приняло заявление Гунтиса Индриксона, сообщает пресс-служба LFF. В апреле этого года Индриксонс заявил, что в 2018 году собирается отказаться от поста президента LFF.

В качестве его потенциальных преемников ранее упоминались действующий футболист Каспарс Горкшс (накануне капитан сборной объявил о завершии карьеры в национальной команде) и министр внутренних дет Рихардс Козловскис (партия "Единство").

Индриксонс руководит Федерацией футбола Латвии с 1996 года. В предыдущий раз выборы президента LFF проходили в апреле прошлого года. Тогда единственным конкурентом Индриксона был бывший пресс-секретарь Федерации Кришьянис Клявиньш: нынешний президент на голосовании одержал убедительную победу над оппонентом.