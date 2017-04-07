Матч начался с довольно быстрого удаления в составе белорусов и двух упущенных возможностей отличиться у дебютантов латвийской сборной Кристофера Биндулиса и Кирилла Тамбиева. На этом как-то с моментами у хозяев льда стало глухо, а гости получали до перерыва дважды численный перевес, но ничего интересного у ворот Ивара Пунненова создать не сумели.

Вторая 20-минутка началась с атак гостей — Пунненов вновь был надежен. Впрочем, как и его канадский коллега с белорусским паспортом Кевин Лаланд, ликвидировавший опасный выход Эдгара Кулды, когда белорусы ошиблись на пересменке.

Потом команда Дэйва Льюиса снова неудачно сыграла в большинстве, а в концовке периода едва не отличился Роберт Букартс, у которого в последний момент шайбу с крюка снял защитник Шинкевич.

Заключительная треть матча прошла с преимуществом латвийских хоккеистов, не хватало только одного — гола. В середине периода мог отличиться Микс Индрашис, но не воспользовался благоприятным шансом. Однако активность хозяев льда заставила гостей ошибаться и, как следствие, нарушать правила. Именно большинство и принесло успех сборной Латвии за три минуты до финальной сирены, когда блестящую комбинацию разыграли Букартс и Индрашис. Первый показал, что будет бросать, в это поверили практически все игроки белорусской команды, в т.ч. и Лаланд, а Роберт переадресовал шайбу оказавшемуся в убойной позиции Миксу — 1:0.

Льюис взял тайм-аут, но отыграться его команде не удалось. Минимальная победа сборной Латвии, ставшая первой для нее и ее наставника Боба Хартли в ходе подготовки к мировому первенству в Кельне. Завтра сборные Беларуси и Латвии встретятся на льду Даугавпилса еще раз.

Контрольный матч:

Латвия — Беларусь 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Индрашис (Р.Букартс, 56:54-бол.)

Латвия: Пунненов; Биндулис, Зиле, Якс, Балинскис, Цибульскис, Фрейберг, А.Кулда; К.Тамбиев, Галоха, Индрашис, Р.Букартс, Павлов, Грицинскис, Мейя, Кениньш, Э.Кулда, Бичевскис, Скворцов,

Разгалс.

Беларусь: Лаланд; Достанко, Воробей, Стасенко, Шинкевич, Боярчук, Дрозд, Демков, Амброжейчик, Хенкель, Комаров, Карабань, Стефанович, Чайка, Китаров, Волков, Шарангович, Граборенко, Парфеевец, Когалев.

Броски: 16 — 14.

Штраф: 6 — 6.

7 апреля. Даугавпилс. 2 100 зрителей.