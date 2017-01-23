Встреча Латвия — Норвегия в рамках второй группы Европейско-африканской зоны состоится 3-5 февраля в Елгаве в Земгальском Олимпийском центре.

В заявку латвийской команды вошли Микелис Либиетис, Мартиньш Поджус, Артур Лаздиньш и Рудольф Меднис.

Микелис Либиетис и Мартиньш Поджус играют в сборной еще с 2011 года. Либиетис сейчас в рейтинге АТР занимает 380 место (в ноябре прошлого года он достиг высшей позиции в своей карьере — 352). А М.Поджус после падения в рейтинге находится на 793-й позиции.

Меднис — на 1288-м месте в рейтинге в парном разряде (в декабре прошлого года он обновил карьерный рекорд — 1277-е место) и 1545-й в одиночном разряде. Лаздиньш сейчас занимает 1277-е место, в паре — 1188-й.

Что касается Гулбиса, который сейчас из-за проблем со здоровьем не играет с осени прошлого сезона и опустился в рейтинге во вторую сотню, то в последний раз он выступал за Латвию в Кубке Дэвиса четыре года назад, в 2013-м против финнов.

Из состава норвежцев сейчас никто не входит в число двухсот лучших в мировом рейтинге. Первая ракетка страны — 17-летний Каспер Руд: юный теннисист в рейтинге АТР находится на 266-м месте, а в паре — 934-й. Больше никто из норвежцев не попал в число пятисот лучших.

Победитель матча Латвия — Норвегия в следующем раунде с 7-9 апреля встретится с Марокко или Данией, чтобы продолжить борьбу за кубок Дэвиса во втором туре второй группы европейско-африканской зоны. Проигравшему придется сразиться за сохранение места с кем-то из упомянутых выше соперников. 15-17 сентября состоится решающая встреча за право выйти в первую группу.

По словам Карлиса Лейниекса, генерального секретаря LTS, "в Латвии много энтузиастов тенниса, ведь он исторически был одним из самых популярных видов спорта. Организация Кубка Дэвиса в одном из краев Латвии привлекает юных игроков, которые могут обрести вдохновение, наблюдая за теннисистами высокого уровня, и стремиться из игроков любительского уровня вырасти до профессионалов. С нетерпением ждем соревнования на кубок Дэвиса в Елгаве, чтобы поддержать игроков нашей сборной Латвии!".