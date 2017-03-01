Сегодня в Ярославле и Москве определились последние полуфиналисты плей-офф в Западной конференции. Ими стали московские динамовцы и ярославский "Локомотив".

Московское "Динамо" под руководством Сергея Орешкина на домашней арене одержало победу над нижегородским "Торпедо" Петериса Скудры в пятом матче серии со счетом 3:1 и поставила точку во всем противостоянии (4-1).

В составе динамовцев Мартыньш Карсумс за 17,5 минут игрового времени отметился одним холостым броском и четырьмя силовыми приемами. У "Торпедо" отсутствовал Каспар Даугавиньш, получивший в предыдущем матче серии травму.

Торпедовцы под руководством Скудры четвертый год подряд выходят в плей-офф, но только в прошлом сезоне сумели пройти первый раунд. После игры с "Динамо" латвийский специалист отметил следующее: "Не забили свои моменты, особенно в начале в пустые ворота. Очень много сыграли в меньшинстве по разным причинам и есть много вопросов по этой теме. Обидно, что проиграли пару игр в овертайме, из-за нелепых ошибок, но целиком ребята сыграли неплохо. За "регулярку" набрали больше всего очков, а поражение в первом раунде обидно, потому что проиграли больше сами себе, чем противнику".

Поставил сегодня точку в серии и ярославский "Локомотив", обыгравший на своем льду в пятом матче минское "Динамо" — 4:1. Таким образом, в полуфиналах Западной конференции Континентальной хоккейной лиги теперь будет московское дерби ЦСКА — "Динамо", а "Локомотив" поборется с санкт-петербургский СКА Олега Знарка. Второй раунд на "Западе" стартует 8 марта.

КХЛ — плей-офф. 1/4 финала — Запад (5-е матчи)

Локомотив (Ярославль) — Динамо (Минск) 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

0:1 — Клинкхаммер (Коробов) — 11:47 (5x5)

1:1 — Кронвалль (Козун, Контиола) — 17:09 (5x5)

2:1 — Коледов (Лугин, Локтионов) — 35:14 (5x5)

3:1 — Козун (Кронвалль) — 50:38 (5x4)

4:1 — Тальбо (Козун, Контиола) — 59:24 (en)

Броски: 37 — 22.

Вратари: Мурыгин — Скривенс

Штраф: 8 — 8.

Счет в серии: 4-1.



Динамо (Москва) — Торпедо (Н.Новгород) 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

1:0 — Рылов (Цветков, Федоров) — 16:00 (5x5)

2:0 — Федоров (Цветков) — 37:42 (5x4)

2:1 — Ураков (Кулемин, Рассказов) — 52:12 (5x5)

3:1 — Терещенко (Кутейкин) — 59:28 (en).

Броски: 24 — 19.

Вратари: Еременко — Бирюков

Штраф: 10 — 43.

Счет в серии: 4-1.

