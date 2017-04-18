29-летний Джериньш нынешний сезон провел в чешской Экстралиге в составе клуба "Маунтфилд", с которым он дошел до полуфинала плей-офф. В регулярном сезоне Андрис отметился 22 (14+8) очками в 35 играх, а в 8 играх плей-офф добавил еще 4 (3+1) результативных балла. До этого нападающий на протяжении семи лет играл в рижском "Динамо".

Бывший наставник рижан Артис Аболс второй год отработал в тольяттинской "Ладе", правда, вывести команду в плей-офф ему снова не удалось. Аболс уже работал в национальной команде в качестве ассистента Тэда Нолана на ЧМ-2012. Теперь он будет помогать в сборной другому канадскому специалисту Бобу Хартли.

Также официальный сайт Латвийской хоккейной федерации сообщает, что со сборной больше не тренирует защитник Александр Ерофеев, игравший на двух последних чемпионатах мира в Праге и Москве.

В пятницу (21 апреля) и субботу (22 апреля) сборная Латвии проведет очередные контрольные матчи перед ЧМ-2017 с командой Франции. На субботний поединок запланированы проводы голкипера Эдгара Масальского.