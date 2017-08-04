Обнародован состав участников высшей лиги чемпионата Латвии по хоккею. По сравнению с прошлым сезоном, количество команд сократилось с семи до шести.

В высшей лиге первенства Латвии сыграют: чемпион "Курбадс", вице-чемпион "Мого", "Лиепая/Триобет", "Земгале/ЛЛУ" (Елгава), "Призма" и "Рига". В турнире не выступит рижская "Пардаугава", которая в прошлом сезоне была явным аутсайдером.

Чемпионат стартует 6 сентября. На предварительном этапе шесть команд сыграют в шесть кругов (по 30 игр), в плей-офф выйдут четыре лучших. Полуфинальные и финальные серии продлятся до четырех побед.

В Кубке Латвии команды первой лиги начнут выступления с квалификации, две лучши получат право выступить в четвертьфинале, где к ним добавяться шесть представителей высшей лиги. Матчи 1/4 финала состоятся 27 сентября, полуфиналы и финал — в декабре.

Ранее предполагалось, что первенство Латвии по хоккею будет иметь открытый статус — в нем могли бы участвовать клубы из Литвы и Эстонии. Велись переговоры, но по финансовым причинам соседи отказались от этого варианта. В итоге литовская "Энергия" из Электреняя заявилась во вторую лигу белорусского чемпионата.

Кроме того, президент Латвийской Федерации хоккея Айгарс Калвитис и генеральный секретарь организации Виестурс Козиолс вели переговоры с канадскими военнослужащими на предмет их выступления в первенстве Латвии по хоккею. Сейчас в Латвии в рамках партнерства НАТО находятся 455 канадских военных.

Латвийская Федерация хоккея несколько раз проводила переговоры с канадскими военнослужащими по поводу участия их команды в высшей лиге, но они предпочли заявиться в любительскую лигу.