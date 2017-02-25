Нападающий сборной Латвии по футболу Артур Карашаускас подписал контракт с клубом высшей лиги "Лиепая", сообщает официальный сайт команды.

Карашаускас летом прошлого года присоединился к клубу второго швейцарского дивизиона "Виль", провел за клуб 13 матчей, забил 3 гола. Однако с началом этого года в клубе начались серьезные финансовые проблемы, поэтому пути Карашаускаса и "Виля" разошлись. Латвийский форвард отправился на просмотр в польскую "Термалицу", за которую довольно успешно выступает Владислав Гутковский, но не подошел этой команде.

"Лиепаю" в это межсезонье возглавил Тамаз Пертия, который прекрасно знает возможности Карашаускаса по совместной работе в "Сконто". "Лиепая" в сезоне-2015 под руководством Виктора Добрецова стала чемпионом Латвии, однако в прошлом году осталась без медалей (четвертое место), после чего последовала смена тренера.