Защитник Яков Рылов и нападающий Мартиньш Карсумс подписали двухлетний контракты с новым юридическим лицом, представляющим хоккейный клуб "Динамо" (Москва) — ООО "ХК "Динамо". Об этом ТАСС сообщил агент хоккеистов Александр Черных.

Рылов и Карсумс, как и еще порядка 40 игроков "Динамо", ранее получили от Континентальной хоккейной лиги статус неограниченно свободных агентов. Это связано с тем, что АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо", с которыми хоккеисты были связаны контрактами, имеет перед ними задолженность по зарплате за три месяца.

Помимо Карсумса и Рылова соглашения с ООО "Динамо" подписали игроки основного состава Артем Подшендялов и Андрей Кутейкин, а также Иван Бочаров, Антон Злобин, Михаил Бицадзе.

Также стало известно, что в московское "Динамо" также перешел форвард Игорь Игнатушкин. Контракт рассчитан до окончания ближайшего сезона. Игнатушкин с 2014 года выступал за "Сочи". В минувшем сезоне он набрал 18 (5+13) очков в 46 матчах.