Клуб НБА "Нью-Йорк Никс", за который выступает центровой сборной Латвии Кристап Порзиньгис, никак не может избавиться от своего престарелого лидера Кармело Энтони.

Форвард собирался отменить пункт о запрете на обмен в своем контракте и при первой же возможности перебраться в "Кливленд", но передумал.

Энтони заявил, что покинет "Никс" только в том случае, если клуб договорится о его обмене в "Хьюстон". Ранее сообщалось, что 33-летнему баскетболисту интересен вариант с "Кливлендом", а переход в "Хьюстон" он рассматривает лишь в крайнем случае.

Энтони играет за "Никс" с 2010 года. В минувшем сезоне он провел 74 матча в регулярном чемпионате НБА. В среднем за игру ветеран набирал по 22,4 очка, делал по 5,9 подбора и раздавал по 2,9 передачи.

Руководители "Нью-Йорк Никс" уже не раз заявляли о своем желании избавиться от стареющего, но по-прежнему дорого лидера и выстроить новую команду вокруг Порзиньгиса.