Свой гол Карсумс забил на последней минуте первого периода, реализовав большинство "5 на 3". Нападающий оказался первым у шайбы и поразил пустой угол ворот.

Этот гол стал для Карсумса 50-м за карьеру в московском "Динамо", а его результативная серия продлилась до четырех игр. В этом сезоне латвийский хоккеист набрал 21 (9+12) очко в 38 играх.

30-летний Карсумс выступает за московское "Динамо" четвертый сезон. За это время нападающий набрал в регулярных чемпионатах КХЛ 89 (47+42) очков в 170 матчах. Еще три шайбы он забросил в Кубке Гагарина-2015.

В московское "Динамо" Карсумс перешел из рижского "Динамо", где играл со второго сезона КХЛ (сезон-09/10). Всего за карьеру в КХЛ у него в активе 338 игр и 196 (104+92) очков, с учетом плей-офф — 381 матч и 212 (111+101) очков.

Московское "Динамо" в 44 матчах чемпионата КХЛ набрало 71 очко и занимает 6-е место, на два очка отставая от минского "Динамо".