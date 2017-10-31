"После долгих раздумий, сложных и эмоциональных разговоров со своими детьми и близкими я решил, что пришло время поставить точку в игровой карьере на уровне сборных. Это не импульсивное решение. Я долго думал и все взвесил прежде чем принять его", — написал Горкш у себя в Facebook.

Горкш начал игровую карьеру в рижском клубе "Ауда" в 1997 году. С тех пор защитник успел поиграть в Швеции, Англии, Греции и Чехии. В 2016 году Горкш вернулся на родину и стал выступать за "Лиепаю". Сейчас он играет за столичную "Ригу".

За сборную Латвии 35-летний Горкш дебютировал в 2005 году товарищеским матчем против Таиланда. За 12 лет он провел 89 матчей за сборную и забил пять голов.