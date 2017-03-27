Прошедший сезон 26-летний Кениньш провел в сильнейшей швейцарской лиге-А, где защищал цвета "Цюрих Лайонс". В 45 матчах регулярного чемпионата нападающий отметился 15 (6+9) набранными очками, в шести играх плей-офф сделал одну результативную передачу.

До этого Кениньш на протяжении двух лет пытался закрепиться в НХЛ и успел провести за "Ванкувер" 43 матча, в которых набрал 14 (5+9) очков. Однако большую часть сезона латвийский форвард провел в фарм-клубе "касаток" — "Ютика Кометс". Перед тем как отправиться завоевывать НХЛ, Кениньш выступал за "Цюрих", а в сезоне-2011/2012 работал там с нынешним наставником сборной Латвии Бобом Хартли.

Уже в конце этой недели Хартли дебютирует в роли наставника сборной Латвии, которой 1 и 2 апреля предстоят два первых спарринга в Риге со второй сборной России (будут состоять преимущественно из хоккеистов ЦСКА).

