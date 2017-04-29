В Канаде на чемпионате мира по керлингу среди смешанных парных команд (в команде — мужчина и женщина) Латвия в четвертьфинале уступила канадцам и потеряла шансы попасть на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Для керлингистов из Латвии это поражение стало первым на турнире.

Латвию на командном чемпионате мира среди смешанных пар представляли Андрис Бреманис и Санта Блумберга. На предварительном этапе они выиграли все семь матчей — против Японии (8:4), Беларуси (11:4), Венгрии (6:5), Бразилии (11:3), Финляндии (10:7), Эстонии (6:4) и Хорватии (7:1).

В плей-офф латвийские керлингисты вышли с первого места в группе А. В 1/8 финала они прошли вице-чемпионов мира шведов (6:4), но в четвертьфинале уступили канадцам (5:10). Канада обеспечила себе олимпийскую путевку (в полуфинале сыграет с Китаем), а Латвия предолжит выступления в турнре за 5-8-е места, чего оказалось не достаточно, чтобы претендовать на поезку на ОИ-2018.

Соревнования в парном смешанном керлинге в 2018 году дебютируют в программах Олимпиад. Для выявления участников турнира будут учитываться выступления команд на двух последних чемпионатах мира.

Смешанная команда Латвии по керлингу в чемпионатах мира участвует с 2008 года, высшее достижение — 7-е место (2008).