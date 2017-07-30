В Будапеште на чемпионате мира по плаванию в последний день соревнований было разыграно 8 комплектов медалей и был обновлен очередной рекорд мира. Его автором стала Лилия Кинг, выигравшая второе личное золото на ЧМ-2017.

В финале 50-метровки брассом американка проплыла за 29,40 секунды. Серебро — у россиянки Юлии Ефимовой, уступившей Кинг 17 сотых секунды. В таком же порядке Кинг и Ефимова расположились несколько дней назад и по итогам стометровки брассом, причем тогда американка тоже побила рекорд мира.

Венгерская пловчиха Катинка Хоссу выиграла золото на дистанции 400 метров комплексом и стала первой в истории семикратной чемпионкой мира в комплексном плавании. Предыдущий рекорд принадлежал американцу Райану Лохте, у которого на счету 6 золотых медалей. Венгерка брала золото на дистанции 400 м комплексом на ЧМ-2009, ЧМ-2013, ЧМ-2015 и ЧМ-2017, а дистанцию в 200 м — на ЧМ-2013, ЧМ-2015 и ЧМ-2017. Также на счету Хоссы две золотые олимпийские медали Рио-2016 на этих дистанциях. Всего у венгерки 7 золотых, 1 серебряная и 5 бронзовых медалей чемпионатов мира на разных дистанциях.

В мужской комбинированной эстафете 4х100 метров в предварительных соревнованиях команда Латвии в составе Гирта Фелдбергса, Даниила Боброва, Николая Маскаленко и Увиса Калныньша заняла последнее, 21-е место. Они проплыли дистанцию за 3.46,26, уступив ближайшим конкурентам — команде Парагвая — 0,35 секунды, а до попадания в финал требовалось проплыть на 13 секунд быстрее.

До национального рекорда, установленного в 2015 году, латвийской команде не хватило 0,68 секунды. Два года назад за команду выступал в эстафете Янис Шалтанс, который теперь отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за допинг. Всего в мужской комбинированной эстафете были заявлены 23 команды, но кенийцы и израильяне не вышли на старт.

Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Мужчины

50 м, спина

1. Камиль Лакур (Франция) — 24,35

2. Юнья Кога (Япония) — 24,51

3. Мэтт Греверс (США) — 24,56

400 м, комплекс

1. Чейз Калиш (США) — 4.05,90

2. Давид Веррашто (Венгрия) — 4.08,38

3. Дайя Сето (Япония) — 4.09,14

Женщины

50 м, брасс

1. Лилия Кинг (США) — 29,40 (мировой рекорд)

2. Юлия Ефимова (Россия) — 29,57

3. Кэтрин Мейли (США) — 29,99

50 м, вольный стиль

1. Сара Шестрем (Швеция) — 23,69

2. Раноми Кромовидьойо (Голландия) — 23,85

3. Симоне Мануэль (США) — 23,97

400 м, комплекс

1. Катинка Хоссу (Венгрия) — 4.29,33

2. Мирея Бельмонте (Испания) — 4.32,17

3. Сидни Пикрем (Канада) — 4.32,88