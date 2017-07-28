Марек Зуб с начала этого года возглавлял чемпиона Латвии юрмальский "Спартак". Команда и сейчас лидирует в высшей лиге, а в дебютной для себя Лиге чемпионов во втором раунде квалификации уступила казахстанской "Астане" (0:1 дома и 1:1 в гостях).

Матчи против "Астаны" стали последними для поляка у руля "Спартака" — он подписал контакт с белорусским "Шахтером". После уходя Марека Зуба юрмальский "Спартак" возглавил словак Йозеф Вукушич.

Клуб из Солигорска возглавляет турнирную таблицу белорусского первенства, однако быстро вылетел из Лиги Европы (дорогу ему перешла литовская "Судува"). Зуб в "Шахтере" пришел на смену белорусу Олегу Кубареву, который в прошлом сезоне привел юрмальский "Спартак" к золоту первенства Латвии.

Вместе с Зубом в "Шахтер" из "Спартака" перешел и 42-летний Колинько. В Юрмале он тренировал вратарей. "Колинько может работать не только с вратарями, но и со всей командой. Саша только начинает тренерскую карьеру. У него большой опыт и знания про то, что происходит в белорусском футболе и в Солигорске. Это нам очень необходимо: мы — новички-иностранцы, которым еще предстоит узнать все нюансы", — сказал Зуб в интервью белорусским СМИ.

Александр Колинько к юрмальскому "Спартаку" присоединился в позапрошлом году. Как игрок он провел один матч, после чего работал в клубе тренером вратарей, был ассистеном, а также некоторое вемя исполнял обязанности главного тренера.

За свою карьеру известный латвийский вратарь поиграл в различных командах Латвии, России, Румынии, а также в лондонском "Кристал Пэлас". За сборную Латвии провел 93 матча, в том числе и три игры на ЕВРО-2014. Недавно он получил лицензию тренерской категории PRO-UEFA, что позволяет тренировать европейские клубы высокого уровня.